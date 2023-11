Na Japonskem strmoglavilo letalo ameriške vojske

Osprey z osmimi ljudmi na krovu je strmoglavil v bližini otoka Jakušima, ki se nahaja južno od otoka Kyushu, najjužnejšega izmed štirih osrednjih otokov Japonske.

Informacije o usodi posadke so za zdaj skope, znano je le, da so ribiči na območju našli tri ljudi, a ni znano, v kakšnem stanju so, poroča Reuters.

Osprey so hibridni zrakoplovi, saj lahko vzletavajo kot helikopterji vertikalno ali pa kot propelerska letala, veljajo za hitrejše od helikopterjev. So pa v preteklosti zaradi več nesreč mnogi že večkrat podvomili v njihovo varnost.

Med drugim je leta 2000 v nesreči ospreya med vajo v ameriški zvezni državi Arizona umrlo 19 marincev, nazadnje pa so avgusta letos med ponesrečenim vertikalnim vzletavanjem ospreya v Avstraliji umrli trije ameriški vojaki.