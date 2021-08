Na Japonskem v cepivih Moderne zopet našli sumljive delce

V prefekturi Gunma so v nekaterih vialah našli majhne črne delce, prav tako so sumljive roza in črne delce našli v brizgah v Okinawi. Nov odpoklic serij je sledil po tem, ko sta po cepljenju s cepivom iz sporne odpoklicane serije umrli dve osebi. Japonska vlada kljub temu trdi, da varnost ni vprašljiva in da je bila dodatna serija odpoklicana zaradi previdnosti. "Po mojem mnenju je malo verjetno, da je vsebnost tujih snovi povzročila smrt," je dejal Takahiro Kinošita, zdravnik in podpredsednik informacijske skupine za cepiva Cov-Navi. "Če bi bile kontaminirane snovi dovolj nevarne, da bi pri nekaterih ljudeh povzročile smrt, bi verjetno po cepljenju zaradi simptomov trpelo veliko več ljudi," dodaja Kinoshita. Smrt dveh moških, starih 30 in 38 let, ki sta bila cepljena s cepivom Moderna in potem po nekaj dneh umrla, še preiskujejo.