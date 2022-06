Na Japonskem vsak četrti samski v svojih tridesetih ne želi poroke.

Japonski Urad za enakost spolov je ugotovitve raziskav objavil v vladnem poročilu, ki je bilo objavljeno 14. junija. Raziskava je decembra in januarja zbrala odgovore 20.000 oseb, starih od 20 do 60 let, poroča Insider.

Medtem, ko je odstotek žensk in moških v 30. letih, ki pravijo, da se ne nameravajo poročiti, podoben (25,4 odstotka oziroma 26,5 odstotka), so razlogi za to različni.

Raziskava je ugotovila, da večina anketiranih žensk, ki so odgovorile, da se ne želijo poročiti, meni, da bodo morale v zakonu prevzeti odgovornost za gospodinjska dela, varstvo otrok in dolgoročno skrb za partnerja.

Študija je pokazala tudi, da se ženske upirajo poroki tudi zaradi nevšečnosti povezanih s spremembo priimka. V skladu z japonskim civilnim zakonikom in zakonom o družinski matični knjigi, morajo imeti družine en sam priimek – in običajno so žene tiste, ki ga morajo spremeniti.

Anketirani samski moški pa so povedali, da se ne želijo poročiti, ker si želijo svobode ali zaradi pomanjkanja finančne stabilnosti in nezanesljivih delovnih mest.