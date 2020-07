Na Japonskem zaradi močnega deževja nove evakuacije

Na Japonskem se vreme ne umirja. Zaradi hudega deževja so danes odredili evakuacijo več tisoč ljudi iz osrednje in zahodne Japonske. Vremenoslovci svarijo pred poplavami, zemeljskimi plazovi, naraslimi rekami in močnimi vetrovi.

Reševalci iščejo dve osebi v bližini Hirošime, potem ko je njun dom zjutraj zasul zemeljski plaz. Več tisoč prebivalcem v mestih Misato in Gotsu pa so odredili evakuacijo, saj je zaradi močnega deževja reka Gono prestopila bregove. Vremenoslovci za danes napovedujejo novo pošiljko močnega deževja, kar pomeni tudi grožnjo plazov in poplav. V začetku meseca je močno deževje sprožilo plazove in povzročilo poplave na južnem otoku Kjušu in drugih delih Japonske. Umrlo je 72 ljudi, še 13 oseb pa pogrešajo.