Na Japonskem zaradi močnih nalivov množična evakuacija

Na območju je dopoldne po lokalnem času po navedbah lokalnih oblasti bregove prestopilo več kot deset rek. Vremenoslovci so zaradi močnih nalivov, kakršnih naj še ne bi bilo, svarili, da so ogrožena življenja, in pozivali prebivalce regije Ishikawa k takojšnji evakuaciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V mestih Wajima in Suzu, ki ju je 1. januarja letos močno prizadel rušilni potres z več kot 200 smrtnimi žrtvami, so oblasti evakuacijo odredile približno 45.700 prebivalcem. Še okrog 16.700 jih mora domove zapustiti v regijah Niigata in Yamagata, severno od Ishikawe.

Zjutraj so v Wajimi v eni uri zabeležili več kot 120 litrov dežja na kvadratni meter, kar je po dostopnih podatkih največ od leta 1929. V mestu so številne stavbe poplavljene, medtem ko so zemeljski plazovi zasuli dele cest.

V celotni regiji Ishikawa so doslej zabeležili eno smrtno žrtev, dva človeka sta bila huje ranjena. Pogrešajo sedem ljudi, od tega štiri, ki so v mestu Wajima sanirali ceste. Dve pogrešani osebi naj bi odnesla reka.

V regiji je približno 6000 gospodinjstev ostalo brez elektrike, številna tudi brez tekoče vode.

Na naravno nesrečo se je že odzval predsednik vlade Fumio Kišida. Pozval je regionalno vlado, naj pri obvladovanju nesreče stori vse, kar je v njeni moči, pri čemer je prednostna naloga reševanje življenj, je povedal predstavnik vlade Jošimasa Hajaši.