Na Japonskem zaradi poškodb ustavili vožnje z najhitrejšim vlakom smrti

Vlakec smrti, ki je ena izmed atrakcij v zabaviščnem parku Fuji-Q Highland, je po poročanju medijev odgovoren še za zlome kosti pri dveh osebah. Gre za vlakec smrti, ki ima največje pospeške na svetu, pravijo, saj 180 km/h, kar imenujejo 'supersmrt', doseže v samo 1,56 sekunde in obiskovalce pripelje na vrh najvišjega oboka na svetu s premerom skoraj 40 metrov.

Progo so zgradili leta 2001, leta 2017 pa so vlakec nadgradili, tako da so njegovo največjo hitrost s 170 km/h povečali na 180 km/h. Iz zabaviščnega parka so sporočili, da so vožnje prekinili po poročilih o poškodbah, a dodali, da "vzročna povezava med poškodbami in zabavnimi 'napravami' še ni potrjena".