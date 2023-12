Zaradi škandala z zbiranjem sredstev odstopili štirje ministri

Po poročanju medijev naj bi tožilci še ta teden začeli preiskovati pisarne in zasliševati več deset politikov.

V središču dogajanja je največja konservativna skupina znotraj LDP, ki jo je nekoč vodil nekdanji predsednik vlade Šinzo Abe , ki je bil lani ubit med govorom v volilni kampanji. Člani te skupine so tudi ministri, ki so danes odstopili.

Preiskava se osredotoča na strankarske dogodke za zbiranje sredstev, prihodke,ki so jih dobili visoki uradniki stranke, a jih nato niso prijavili. Šlo naj bi za okrog 500 milijonov jenov (3,24 milijona evrov).

Zaradi škandala, ki pretresa japonsko vladajočo Liberalno-demokratsko stranko (LDP), so odstopili štirje japonski ministri.

Kišida je v sredo sporočil, da se bo spopadel z očitki ter dal vse od sebe, da bi povrnil zaupanje ljudi. Ob tem je napovedal spremembe v vladi, mediji pa so poročali, da bo zamenjal štiri ministre.

Glavni sekretar vlade Hirokazu Matsuno je danes potrdil, da odstopa, odstop pa so podali tudi minister za gospodarstvo in industrijo Yasutoshi Nishimura, minister za notranje zadeve Junji Suzuki in minister za kmetijstvo Ichiro Miyashita.

S položaja odhajajo tudi posebna svetovalka predsednika vlade Michiko Ueno in pet namestnikov ministrov, je novinarjem povedal Matsuno, ki je tudi glavni tiskovni predstavnik vlade.

Priljubljenost premierja je glede na javnomnenjske ankete najnižja od leta 2012, ko se je LDP, ki že desetletja skoraj neprekinjeno vodi tretje največje gospodarstvo na svetu, vrnila na oblast. Volivci so jezni zaradi inflacije in ravnanja premierja v zvezi z nizom škandalov v preteklosti.