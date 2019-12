Na Japonsko naplavilo 'ladjo duhov' s petimi trupli na krovu

Na obalo japonskega otoka Sado je včeraj naplavilo razbitine manjše ladje. Pristojnim je dostop do razbitin oteževalo slabo vreme, zato so se do plovila prebili šele danes. Na njem so našli pet trupel in dve odrezani človeški glavi, poroča BBC. Policija zaenkrat še ni uspela ugotovili, ali glavi 'pripadata' truplom. Ta naj bi bila po poročanju japonskih medijev že skorajda nerazpoznavna, kar lahko kaže na to, da so bile žrtve že nekaj časa mrtve, svoje pa bi lahko naredila tudi voda.

'Ladje duhov', ki najverjetneje prihajajo iz Severne Koreje in ki jih naplavlja na obale bližnjih držav, največkrat Japonske, so zadnje čase vse pogostejše. Pogosto so prazne, ali pa na njih najdejo posmrtne ostanke. Za smrt članov posadke in potnikov je v zimskem času, poleg izpostavljenosti nizkim temperaturam, največkrat kriva lakota. Pri preteklih takšnih primerih se je sicer špekuliralo, da so umrli, ki jih najdejo na teh plovilih, ubežniki ali vohuni, ki so pobegnili pred represivnim režimom severnokorejskega voditelja Kim Džong Una. Mnogi pa predvidevajo, da bi lahko šlo tudi za ribiče, ki jih revščina in lakota silita v to, da se na ribolov podajajo dlje na odprto morje.

Napetosti med Japonsko in Severno Korejo medtem sicer spet naraščajo. V petek je japonska javna televizija NHK tako na primer po nesreči napačno poročala, da je Severna Koreja spet preizkusila projektil. Ko so spoznali svojo napako, so se opravičili, češ da je šlo za vajo poročanja, kako reagirati v primeru, da bi šlo zares, ki so jo pomotoma spustili v eter. Novembra pa je Severna Koreja medtem grozila Japonski z "resnično balistično raketo", predsednika vlade Šinza Aba pa so oklicali za "imbecila in političnega škrata", ki da širi napačne informacije glede njihovih zadnjih preizkušanj orožja.