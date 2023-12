Na obalo Japonske naplavilo na tisoče mrtvih rib

Ribe, predvsem sardele in nekaj skuš, je v četrtek naplavilo na obalo Hakodateja na severnem japonskem otoku Hokaido. Poginule živali so povsem prekrile približno 800 metrov dolgo plažo. Lokalni prebivalci so povedali, da česa takega še niso videli in da so jih pristojni pozvali, naj rib ne uživajo.

Zakaj je prišlo do pogina, še ni jasno, vendar pa raziskovalec Takaši Fudžioka iz raziskovalnega inštituta za ribištvo v Hakodateju razlaga, da bi se ribe lahko izčrpale, ko so jih lovile večje ribe. Zaradi gibanja v gosto strnjeni jati bi po njegovem mnenju lahko prišlo do pomanjkanja kisika.

Kot še pravi, incident sovpada s časom, ko sardele potujejo proti jugu. Mogoče je torej tudi, da so nenadoma prešle v mrzle vode. Povedal je, da je že slišal za podobne pojave, vendar jih v živo še nikoli ni videl.