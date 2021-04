Na jedrskem objektu v Iranu prišlo do nesreče

Iran je danes sporočil, da je na njihovem jedrskem objektu v Natancu prišlo do nesreče. Pri tem sicer ni bil nihče ranjen in tudi ni prišlo do kakšnih poškodb na objektu ali izpusta radioaktivnih snovi, so zagotovili v Teheranu.

Kot je sporočil tiskovni predstavnik iranske jedrske agencijeBehruz Kamalvandi, je prišlo do napake na električni napeljavi v objektu v Natancu, kjer izvajajo bogatenje urana. Vzroke za napako pa še preučujejo, je povedal. V tem objektu so sicer v soboto zagnali napredne centrifuge za bogatenje urana, kar je v nasprotju z dogovorom z mednarodno skupnostjo o iranskem jedrskem programu iz leta 2015. Julija lani pa je v tem objektu prišlo tudi do eksplozije, za kar so oblasti okrivile "sabotažo teroristov". Rezultatov preiskave sicer niso objavili.