Na jezeru Michigan opazili redek pojav 'ledenih palačink'

Andrea Vander Woude iz Laboratorija za raziskave okolja Velikih jezer pravi, da je led v obliki palačinke res nenavaden in redek pojav, saj potrebuje posebno temperaturo in vremenske razmere, da se oblikuje v takšno obliko. Kot še pojasnjuje, se led v obliko palačinke oblikuje takrat, ko je temperatura tik pod lediščem in na območjih, kjer je malo valov. Ta pojav je v večini primerov omejen na jezera in reke, redkeje se pojavi v morjih in oceanih.

Znanstveniki prav tako poudarjajo, da čeprav je pojav ledenih palačink na Arktiki nekaj običajnega, se je na območju Velikih jezer začel pojavljati šele pred kratkim.