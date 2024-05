Na jugu Brazilije obsežne poplave, razmere še hujše po zrušitvi jezu

Reševalci iščejo pogrešane med porušenimi hišami, pod mostovi in cestami. Da so ubežali naraščajoči vodi, so se številni zatekli na strehe hiš. Celotne skupnosti in mesta v omenjeni zvezni državi so odrezani od sveta, prekinjene so telefonske in spletne povezave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi nevihtnega vremena je več kot 10.000 ljudi moralo zapustiti svoje domove, medtem ko je več sto tisoč ljudi ostalo brez elektrike in pitne vode. Pouk je odpadel v celotni zvezni državi.