Na jugu Francije izbruhnil požar, evakuirali 3000 turistov

Pri gašenju in reševanju je sodelovalo več kot 100 gasilcev s 27 vozili. "Kljub težkim razmeram zaradi teme in močnega vetra smo obvladali požar," so sporočili. Ob tem je bilo lažje poškodovanih 12 ljudi, med njimi devet turistov, dva gasilca in en policist.

Požar, ki ga je poganjal veter s hitrostjo do 80 kilometrov na uro, je izbruhnil okoli 2. ure zjutraj blizu kampa ob kraju Canet-en-Roussillon blizu meje s Španijo, poročata francoska tiskovna agencija AFP in spletni portal televizije TF1.

Iz kampa Mar Estang so zaradi požara evakuirali približno 3000 turistov, ki so jih začasno namestili v hostel in telovadnico v Canet-en-Roussillonu. Približno 2500 evakuiranih se bo danes že lahko vrnilo v svoje nastanitve, vendar je nastala velika materialna škoda. Ogenj je uničil mobilno hiško in prikolico ter poškodoval še pet mobilnih hišk in več vozil, so še sporočili gasilci.

Ob tem je požar v nedeljo popoldan izbruhnil tudi kakih 150 kilometrov severno, v Frotignanu blizu Montpellierja, navaja AFP. Tamkajšnji gasilci so davi sporočili, da jim je ponoči že uspelo pogasiti ogenj, ki je pred tem uničil približno 350 hektarjev borovega gozda. Poškodovanih ni bilo.