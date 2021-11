Na jugu Francije moški z nožem napadel policista

Po poročanju različnih medijev naj bi zabodel policista, ki je sedel za volanom avtomobila pred policijsko postajo v Cannesu. Rešilo naj bi ga to, da je nosil zaščitni jopič, tako da ni utrpel poškodb. Napadalca so po navedbah predstavnice lokalne policije medtem drugi policisti ustrelili in huje ranili. Prepeljali so ga v bolnišnico in je v smrtni nevarnosti.

Podobni napadi na policiste v Franciji so relativno pogosti. Nazadnje je bila žrtev napada z nožem maja letos policistka v mestu Nantes.