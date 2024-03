Na jugu Francije po silovitem neurju pogrešajo sedem ljudi

Poplave so pozno v soboto ujele štiričlansko družino z otrokoma, starima štiri in 13 let, ko je poskušala v avtomobilu prečkati most čez reko Gardon v vasi Dions, severno od Nimesa. Reševalci so našli mater in jo prepeljali v bolnišnico, še vedno pa pogrešajo očeta in otroka.

Helikopter danes preletava Dions in narasle vode reke Gardon, pri iskanju pa sodelujejo tudi številni gasilci, ki jim pomagajo droni in psi. Most je še vedno poplavljen.