V Franciji se še vedno borijo z obsežnim požarom, ki je terjal že dve smrtni žrtvi

Na jugu Francije so gasilci uspešno pogasili večje območje, a še vedno niso povsem ukrotili obsežnega gozdnega požara, ki divja v bližini Saint-Tropeza. Vseeno se je okoli 2000 ljudi že lahko vrnilo v svoje hiše in kampe, ki so jih morali zaradi požara preventivno zapustiti.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Požar, ki je v bližini francoskega letovišča Saint-Tropez izbruhnil v ponedeljek, je uničil okoli 8100 hektarjev površine, so sporočili iz tamkajšnje prefekture. Z ognjenimi zublji se sicer še vedno bori okoli 1200 gasilcev, ki jim pomagajo tudi gasilska letala in helikopterji. Z območja požara so preventivno evakuirali okoli 7500 ljudi, večinoma turistov v tamkajšnjih avtokampih in počitniških hišah v hribih v zaledju Saint-Tropeza. Minulo noč pa se je nazaj lahko vrnilo okoli 2000 ljudi, navaja dpa. V sredo so na območju odkrili dve smrtni žrtvi požara. Zabeležili pa so tudi 26 poškodovanih, ki so utrpeli lažje poškodbe.