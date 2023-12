Na jugu Hrvaške se sprašujejo, ali je izvajanje joge greh?

Na jugu Hrvaške se razrašča svojevrstna jogo-fobija. V Dubrovniku strasti namreč razvnema vprašanje, ali je izvajanje joge greh ali ne. Vse se je začelo na uri verouka v eni izmed tamkajšnjih osnovnih šol, ko je nuna v razpravi z učenci dejala, da je prakticiranje joge enako klicanju hudiča. In da je njena prijateljica, ki je izvajala jogo, storila samomor. Mnoge učence je po navedbah njihovih staršev to prestrašilo, zato so zahtevali izredni sestanek z ravnateljico, podrobnosti dogodka pa še preiskujejo.