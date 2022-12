Srditi boji na vzhodu Ukrajine: velike izgube na obeh straneh

"Na območju regije Doneck so ruske enote nadaljevale napade in pregnale sovražnika z utrjenih položajev," je dejal tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov. Zatrdil je, da so položaje zavzeli tudi na severu, med mestoma Kremina in Liman.

Ukrajinski izstrelki so medtem poškodovali avtobusno postajo in šolo v mestu Doneck, so sporočili ruski uradniki, ki jih navaja ruska tiskovna agencija Tass. Poročali so o več zračnih napadih, poročil o žrtvah ni bilo.