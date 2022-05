Na jugu Istre opazili morskega psa

Regional express piše, da gre najverjetneje za morskega psa manjše in užitne vrste, ki lahko zraste do največ 1,5 metra v dolžino. Medtem pa je novinar Mladen Kolenko, navdušen podvodni ribič in potapljač iz Medulina, za hrvaški N1 poudaril, da bi lahko šlo za morsko lisico, ki lahko zraste tudi do pet metrov.