Na jugu Italije vaja za primer izbruha vulkana, MZEZ: Sledite navodilom

V soboto bodo izvedli tudi evakuacijsko vajo na območju občin Neapelj, Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Marano di Napoli, Giugliano in Campania ter Monte di Procida.

Z vajo po poročanju italijanske radiotelevizije Rai preverjajo intervencijske načrte civilne zaščite in simulirajo morebitno vulkansko aktivnost na območju Flegrejskih polj blizu Neaplja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na slovenskem zunanjem ministrstvu poudarjajo, da gre za vajo. "Ravnajte v skladu z navodili italijanske civilne zaščite in lokalnih oblasti," danes še svetujejo državljanom.

Na podlagi vaje in zbranih povratnih informacij bodo preverili postopek prenosa sporočil in pokritost s signalom, kar bo omogočilo morebitne izboljšave nacionalnega sistema javnega opozarjanja, poroča Rai.

Flegrejska polja so sestavljena iz 24 vulkanskih struktur in veljajo za supervulkan. Italijanski Nacionalni inštitut za geofiziko in vulkanologijo (INGV) na območju od leta 2022 beleži povečano seizmično aktivnost, ki bi lahko bila po mnenju več vulkanologov posledica kopičenja magme pod površjem ali kopičenja plinov. Zadnji večji vulkanski izbruh na območju je bil leta 1538, eden največjih izbruhov pa pred 39.000 leti.