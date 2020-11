Na jugu Italije zasegli skoraj tono čistega kokaina, skritega v školjkah

Droga, če je organi pregona s pomočjo finančne policije ne bi zasegli, bi bila na trgu vredna okoli 186 milijonov evrov, saj bi jo preprodajalci pred prodajo lahko nekajkrat razredčili, je po poročanju agencije AFP sporočila italijanska policija.

800 zavojčkov, ki so bili zapakirani v 37 vreč, so v zabojniku z morsko hrano našli s pomočjo posebnih rentgenskih naprav, s katerimi so sicer pregledali več kot 2000 zabojnikov, ki so v Italijo prispeli iz ZDA.