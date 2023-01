Na jugu Kosova ranjena enajst in enaindvajsetletni Srb

"Šla sva na cesto, da bi se slikala, nato pa je mimo pripeljal avto in slišali so se streli. Zadet sem bil v roko," je za medije nekaj ur po napadu dejal 21-letni Miloš Stojanović .

Na južnem delu Kosova v kraju Gotovuša so se nekaj po 15. uri zaslišali streli. Ob tem pa sta bila zadeta mladenič in deček, ki sta ob cesti v rokah nosila hrastove vejice in srbsko zastavo. Kot trdi urad za Kosovo in Metohonijo je nanju streljal mimo vozeči moški. 11-letnika je ob tem zadel v ramo, 21-letnika pa v roko. Nihče izmed njiju ni življenjsko ogrožen.

Na območju streljanja se je zbralo večje število ljudi, tam so tudi pripadniki kosovske policije in poljski pripadniki Kforja, mirovne misije Nata. Zbrani kosovski Srbi zahtevajo, da se Srbom omogoči "mirno in normalno življenje" na tem delu Kosova.

Mladenič in deček sta bila srbske narodnosti, identiteta strelca pa sprva ni bila znana, saj je s kraja incidenta odpeljal. Zato so kosovski Srbi blokirali bližnjo cesto Uroševac - Štprce, rekoč, da bodo te znova prevozne, ko bo policija napadalca našla.

Po 20-kilometrskem pregonu se je izkazalo, da gre za 33-letnega A. K., ki naj bi bil albanskega porekla, motiv za napad pa še ni znan, je sporočila kosovska policija. Osumljenca so prepeljali v Uroševac, kjer ga trenutno zaslišujejo, navaja Rts.rs.

Srbski obrambni minister nad napadom zgrožen

"Tovrsten napad je neposredna posledica protisrbske politike Kurtija, ki s svojim vedenjem in delovanjem spodbuja k prelitju srbske krvi. Tudi na božič," so se na napad odzvala z urada za Kosovo in Metohijo. Obenem so dodali, da od narodne skupnosti pričakujejo določno reakcijo.

Na napad se je prav tko že odzval srbski obrambni minister Miloš Vučević, ki je dejal, da je nad nasiljem zgrožen. Streljanje je označil za brutalno nasilje. "Kaj drugega kot sovraštvo lahko nekoga spodbudi, da na ta sveti dan strelja na otroke?" se je vprašal. Za napad je okrivil 'protisrbsko histerijo', ki naj bi jo vodila 't. i. prištinska oblast'.

Istega mnenja je srbska premierka Ana Brnabić. "Niti na pravoslavno sveto noč Srbi na Kosovu niso varni," je zapisala v objavi ter dodala, da gre še za enega izmed mnogih incidentov, ki kažejo na resnost razmer.

Kosovski premier Albin Kurti je napad prav tako obsodil, policiji pa se zahvalil za hitro reakcijo ter "zagotavljanje varnosti brez diskriminacije".

Napad sledi zaostrovanju razmer na severu Kosova

Strelski napad na brata pa sledi napetostim v državi. Te so se sprva zaostrile na severu Kosova, saj so srbski predstavniki zaradi zahteve Prištine po preregistraciji vozil v začetku novembra izstopili iz kosovskih institucij. Razmere so se dodatno zaostrile po 10. decembru, ko so kosovski Srbi postavili barikade na več cestah zaradi aretacije bivšega srbskega policista.