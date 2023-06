Na jugu Nemčiji našli 3000 let star bronast meč, ki se 'še vedno sveti'

Na najdbo so naleteli prejšnji teden med izkopavanji v kraju Noerdlingen na jugu Nemčije.

Meč, ki naj bi izviral iz bronaste dobe, ima bronasto osmerokotno ročico. Našli so ga v grobu, kjer so bile pokopane tri osebe: moški, ženska in deček. Osebe so bile pokopane skupaj, v kratkem časovnem razmiku, skupaj z bronastimi predmeti, je ta teden v izjavi sporočil bavarski urad. Kako, če sploh, so bile osebe med seboj povezane, še ni znano, poroča AP.

"Meč in grob je treba še preučiti, da bodo lahko naši arheologi najdbo natančneje razvrstili," je dejal vodja urada Mathias Pfeil. "Vendar lahko že zdaj rečemo, da je ohranjenost izjemna. Takšna najdba je zelo redka."