Na jugu Sirije zavrelo: ubitih skoraj 600 ljudi

Po podatkih observatorija je bilo v nasilju med druzi in beduinskimi plemeni, zaradi katerega je morala posredovati sirska vojska, do sklenitve premirja v sredo med druzi ubitih več kot 50 borcev in 150 civilistov. Med njimi so jih 83 "usmrtili člani obrambnega in notranjega ministrstva", dodaja nevladna organizacija.

V spopadih je umrlo tudi 257 pripadnikov vladnih sil in 18 beduinskih borcev, tri beduine pa so usmrtili borci druzov. Izraelski zračni napadi pa so zahtevali življenja 15 sirskih vojakov, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še sporočili iz observatorija.