Na južnokorejskem letališču pristal balon s smetmi in iztrebki

Tokrat je eden izmed balonov pristal točno na letališki stezi, kar je onemogočilo nadaljnje vzlete. FlightRadar24 je pokazal, da je bilo v času zaprtja osem prihajajočih tovornih in potniških letov preusmerjenih na južnokorejski letališči Cheongju, eno tovorno letalo China Cargo iz Šanghaja pa je bilo preusmerjeno v Yantai na Kitajskem.

Še več drugih poznejših pristankov je bilo odloženih, odhodi pa so se zavlekli za več ur. Severna Koreja je dejala, da gre za povračilni ukrep za propagandno kampanjo severnokorejskih prebežnikov in aktivistov na jugu, ki redno pošiljajo balone s hrano, zdravili, denarjem in letaki s kritikami severnokorejskih voditeljev. In Severna Koreja vrača z baloni, polnimi človeških iztrebkov, smeti in parazitov.