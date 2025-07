Novi spopadi na kamboško-tajski meji: umrlo 11 civilistov

Konflikt med Tajsko in Kambodžo se je zaostril, potem ko naj bi kamboška vojska izstrelila rakete in topniške granate na Tajsko, tajska vojska pa je aktivirala bojna letala F-16 za izvedbo zračnih napadov, poročata britanski BBC in francoska tiskovna agencija AFP.

Tajske oblasti so sporočile, da je v obstreljevanju umrl en vojak in 11 civilistov, skupno pa so napadi prizadeli 35 ljudi. Med žrtvami so tudi otroci.

Obe strani se medsebojno obtožujeta, da je druga sprožila eskalacijo konflikta.

Tajsko zunanje ministrstvo je danes pozvalo Kambodžo, naj "preneha z dejanji, ki predstavljajo kršitve mednarodnega prava". Dodali so, da se je Tajska pripravljena odzvati v samoobrambi, če bo kamboška vojska nadaljevala z napadi.