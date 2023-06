Na kameli, v hudih bolečinah potovala sedem ur, da bi prišla do bolnišnice

19-letna Mona iz Jemna je prepotovala kar sedem ur na kameli, da bi prišla do najbližje bolnišnice po tem, ko je dobila popadke. Pot je bila naporna, težka in zahrbtna, a je Moni in njenemu možu uspelo.

V severozahodni jemenski provinci Mahweet je bolnišnica Bani Saad edina ohranjena zdravstvena ustanova za tisoč žensk. Vendar to pomeni, da vse ženske, ki prihajajo iz daljnih vasi, pogosto ne pridejo pravočasno do zdravniške pomoči. To bi se skoraj zgodilo tudi 19-letni noseči Moni, ko je dobila popadke.

Z možem sta osedlala kamelo in se odpravila na dolgo 40-kilometrsko pot iz njenega doma na vrhu skalnatih gora do bolnišnice, ki naj bi trajala štiri ure. Vendar je brez cest, ob popadkih in slabem vremenu Mona potrebovala kar sedem ur, da je prispela na svoj cilj, poroča BBC. "Z vsakim korakom, ki ga je naredila kamela, sem se raztrgala," je povedala. Ko kamela ni mogla več naprej, je Mona sestopila z nje in zadnji del poti prehodila peš z možem. Mona se je med vožnjo bala za svojo varnost in varnost svojega nerojenega otroka. "Pot je bila kamnita," je dejala in se spominjala "fizično in psihično napornega potovanja". "Včasih sem molila, naj me Bog odpelje in zaščiti mojega otroka, da bom lahko ubežala bolečini." Mona se ne spominja prihoda v bolnišnico, vendar se spominja, da jo je napolnilo upanje, ko je v rokah babic in kirurgov slišala otrokove krike. Skupaj z možem sta dečka poimenovala Jarrah po kirurgu, ki ju je rešil. Monina zgodba je le ena od številnih primerov, s katerimi se soočajo nosečnice v Jemnu. V Jemnu, kjer je 80 odstotkov prebivalcev odvisnih od tujih pomoči, je lastništvo avtomobila nedosegljivo večini običajnih ljudi. Hailahin mož je z malo denarja, ki ga je prihranil, ko je delal v Savdski Arabiji, svoji ženi zagotovil, da je lahko v bolnišnico potovala z izposojenim motorjem.

Ko ji je odtekla voda, jo je svak privezal na motor in odpeljal, vendar je na poti padla. Ko sta prispela v zdravstveni center Hadaka v Dhamarju, so Hailah hitro premestili na kirurški oddelek. "Mislila sem, da je konec," je povedala 30-letnica. "Zame in za mojega še nerojenega otroka ni bilo možnosti, da bi preživela." V zgodnjih fazah nosečnosti so jo opozorili, da porod doma zaradi nevarnosti hudih krvavitev in drugih nosečniških zapletov ne pride v poštev. Po 11 urah, so zdravniki rešili Hailah in njenega otroka. "Zaradi preklete vojne sem skoraj izgubila otroka in življenje je izgubilo smisel, vendar mi je ta otrok dal upanje," je dejala. Nosečnice potrebujejo več ur, da pridejo do bolnišnice Ceste do bolnišnice iz bližnjih vasi so ozke. Nekatere so zaradi osem let trajajoče vojne med provladnimi silami, ki jih podpira koalicija pod vodstvom Savdske Arabije, in uporniškim gibanjem Hutijev, ki jih podpira Iran, razpadle ali blokirane. Ženske, družinski člani ali partnerji pogosto več ur pomagajo nosečnicam skozi hribe do bolnišnice. "Potrebujemo ceste, bolnišnice, lekarne. Obtičali smo v tej dolini. Tiste, ki imajo srečo, varno rodijo. Druge umrejo," je dejala Salma Abdu, ki pogosto spremlja ženske na poti v bolnišnico. Nekatere družine lahko plačajo za bolnišnico, vendar nimajo finančnih sredstev, da bi prišle do nje.

