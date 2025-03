Na kamero ujeli trenutek, ko je v klubu izbruhnil ognjeni inferno

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na slednje sicer nakazujejo tudi posnetki, na katerih je videti, kako se plameni na stropu kluba pojavijo prav v času, ko se na odru v zrak dviga "ognjena fontana". Iskrice letijo z odra proti stropu, tam pa medtem vzplamti ogenj. Ognjeni zublji so se kmalu za tem začeli neustavljivo širiti.

Priče poročajo, da je bil v klubu samo en izhod, požar pa se je hitro širil. Med poskusom evakuacije se je na ljudi zrušil goreči strop.

Makedonski notranji minister Panče Toškovsk je potrdil, da je policija pridržala več ljudi, povezanih z nočnim klubom Pulse, v katerem je izbruhnil požar. "Nekatere so pridržali in zaslišujejo. Med poškodovanimi so tudi nekateri organizatorji," je dejal.