Na Kanarske otoke letos prispelo za 118 odstotkov več migrantov kot lani

Ob zaostritvi nadzora v Sredozemskem morju in na zahodnobalkanski migrantski poti, so Kanarski otoki vse pomembnejša ciljna destinacija za ljudi, ki poskušajo iz Afrike priti v Evropsko unijo. Na nevarno pot do španskega otočja se migranti podajajo z obal Maroka in Zahodne Sahare, kot tudi iz Mavretanije, Gambije ter Senegala.

Okoli 1600-kilometrsko potovanje iz Senegala do Kanarskih otokov po navadi traja en teden. Z namenom izogibanja mejnim patruljam se migranti, ponavadi v majhnih plovilih, usmerijo proti najbolj oddaljenem izmed sedmih otokov El Hierro.

Po navedbah španske nevladne organizacije Caminando Fronteras je med letoma 2018 in 2022 na poti do otočja več kot 7800 ljudi umrlo ali so pogrešani.

Španija je v želji po omejevanju migracij okrepila sodelovanje s Senegalom in Mavretanijo. Po navedbah španskega notranjega ministra Fernanda Grande-Marlaske, so letos 12.000 migrantom preprečili prihod do Kanarskih otokov.