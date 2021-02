Na Kanarske otoke prihaja več otrok migrantov kot kdaj koli prej

Toda zaradi pandemije in ukrepov, sprejetih za preprečevanje širjenja virusa, so odpadle številne tradicionalne migrantske poti skozi Afriko, zaradi česar so Kanarski otoki – avtonomno špansko ozemlje približno 110 km od obale severozahodne Afrike – nov prehod za mnoge, ki poskušajo življenje na novo začeti v Evropi.

Migranti in begunci iz podsaharske Afrike že leta hodijo po obrabljeni poti proti severu, vkrcajo se na čolne trgovcev z ljudmi v Libiji, Maroku, Tuniziji in Alžiriji, da jih čez Sredozemlje odpeljejo v Španijo in Italijo, poroča CNN.

Abou iz Slonokoščene obale Zahodne Afrike se je v iskanju boljšega življenja skupaj s štirimi drugimi otroki ter žensko in njenim otrokom vkrcal na napihljiv gumenjak, ki jih je odpeljal na Kanarske otoke. Na otok Fuerteventura so prispeli junija 2020 po celodnevnem potovanju iz južnega Maroka.

Medtem ko je Abou našel družino, ki mu je pripravljena nuditi dom, Kanarski otoki niso imuni na protimigrantski val v državi. "Ljudje so zafrustrirani, saj zaradi covida ni dela," je dejal Martinez Solinova. "Ljudje zaznavajo, da se dogaja socialna kriza ... in tako se deli prebivalstva nagibajo k bolj ksenofobnim stališčem, ki jih stopnjujejo lažne novice, mediji in celo nekatere lokalne oblasti."

Po besedah Gemme Martinez Solino , namestnice ministra za človekove pravice otokov, je pandemija zapletla ravnanje z novimi migranti. "Migrantska kriza je hitro postala ne le humanitarna težava, ampak tudi zdravstvena," je dejala. "Morali smo pripraviti sistem, da smo lahko testirali vse, ki so prihajali, in ustvarili prostore, kjer bomo ljudi z virusom poslali v karanteno."

Na Kanarskih otokih so tako vzpostavili sistem, ki ga vodita lokalna vlada in neprofitna organizacija SUMAS, kjer družine otrokom migrantom nudijo začasno rejništvo. 11-letni Abou tako na otoku Tenerife živi s starejšim parom, ki imata v lasti supermarket z organskimi izdelki, sama pa nista imela otrok. Abou je prvi otrok, ki ga je par sprejel.

Špansko ministrstvo za zunanje zadeve pravi, da je leta 2020 na Kanarske otoke iz Afrike prispelo približno 23.000 migrantov – več kot sedemkrat več kot leta 2019. In skoraj 2.600 jih je bilo, tako kot Abou, mladoletnikov brez spremstva, kar je več kot trikrat več kot v letu 2019, kažejo vladni podatki Kanarskih otokov. To je tamkajšnjim oblastem postavilo izziv: kako poskrbeti za vse, ki so varno prispeli.

"Resnično se je težko boriti proti strahu," je še dejala in dodala, da je še težje pri populaciji, ki si je komaj opomogla od krize leta 2008 in začenja slutiti, da prihaja nova. Otroci med 6. in 12. letom so upravičeni do programa rejništva lokalne vlade. Mlajši od 6 let so upravičeni do posvojitve, vendar le, če se potrdi, da v Evropski uniji (EU) nimajo nobenega družinskega člana ali kakršne koli dokumentacije.

SUMAS sicer poskuša združiti otroke migrante z njihovimi biološkimi družinami. Abouju so tako pomagali vzpostaviti stik z materjo in očetom, ki oba živita v Parizu. V Evropo sta se prek Libije in Italije odpravila leto pred Aboujem, nato pa zbrala denar in mu plačala potovanje z ladjo iz Maroka na Kanarske otoke, da bi mu tako omogočila lepšo prihodnost. "Morda se bo lahko vrnil k družini, vendar je to odvisno od njegove odločitve in situacije, v kateri bosta starša," je dejal Aboujev rejnik.

Mnogo otrok, ker nimajo ustreznih dokumentov, odpade

Toda mnogi otroci so prestari, da bi lahko sodelovali v sistemu posvojitev. Večina mladoletnikov, ki prispejo, je fantov, starih približno 15 ali 16 let. Številni tako živijo v centrih, namenjenih prav otrokom migrantom, ki ga vodi vlada Kanarskih otokov. Prebivalci centrov se učijo španščine in drugih poklicnih veščin, ki jim bodo pomagale pri vključevanju v družbo.

Oblasti na Kanarskih otokih s pomočjo testov kostnega mozga preverjajo starost otrok, ki niso mogli jasno izkazati svoje starosti. Zaradi počasnejšega delovanja sistema to pomeni, da približno 500 mladih še vedno čaka potrditev starosti, je dejala Martinez Solinova. Brez dokazila o starosti pa ne morejo biti niti nameščeni pri družinah – tudi če so mlajši od 12 let – niti dobiti dokumentov, ki starejšim od 16 let omogočajo dostop do brezplačnih tečajev usposabljanja.