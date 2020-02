Na Kanarskih otokih kot na Marsu: pokrajino popolnoma prekril puščavski pesek

"Kanarski otoki so se spremenili v Mars," so ob tem zapisali na priljubljenem vremenskem portalu Severe Weather, potem ko je puščavski prah povsem prekril otočje ob severovzhodu afriške obale.

Da pokrajine precej oddaljene od same Sahare prekrije puščavski prah oziroma pesek, sicer ni nič novega ali nenavadnega. Je pa količina peska, ki so ga močni vetrovi tokrat prinesli iznad največje vroče puščave na svetu tisoče kilometrov stran, precej večja kot ponavadi. "To je najhujša puščavska nevihta, ki je v zadnjih letih prečkala Kanarske otoke," pravijo na omenjenem portalu in dodajajo, da nevihta, ki so ji nadeli ime Calima, s seboj prinaša največ saharskega prahu v zadnjih 20 ali 30 letih.

Posnetki in fotografije, ki so zaokrožili po spletu, kažejo oranžne in redeče oblake, ki močno zmanjšujejo vidljivost. Tamkajšnje oblasti so razglasile stanje pripravljenosti: svetujejo previdnost, prebivalce pa pozivajo, naj zapirajo okna in vrata. Ljudje s kroničnimi boleznimi dihal naj ne zapuščajo domov, če pa že, naj imajo s seboj zdravila, usta pa naj si zaščitijo z masko. "Pesek imamo v očeh, oteženo je dihanje. Kaos," navedbe lokalnih prebivalcev ob tem navaja ITV News.

Zaradi izredno slabe vidljivosti - na Gran Canarii je vidljivost manj kot 400 metrov - so začasno zaprli letališča, letala, ki so že vzletela pa preusmerili nazaj. Španski letalski prevoznik AENA je ustavil vse lete na otok Gran Canaria, s čimer je nastal pravi potovalni kaos. Kot je dejala predstavnica za odnose z javnostmi letalske družbe, so doslej preklicali 19 načrtovanih letov, o posledicah in nadaljnjih ukrepih pa še ne morejo govoriti. "Razmere so apokaliptične," je ob tem prizore s Tenerifov na Twitterju opisal nek britanski turist.