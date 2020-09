Na Kanarskih otokih odredili pripor za hrvaške tihotapce kokaina

Hrvaški mediji so poročali, da so španske varnostne sile prijele 42-letnega Zoltana K. iz vasi Šparadići pri Šibeniku, ki je pomorski kapitan in lastnik apartmajev. Z njim sta bila dva njegova mlajša sokrajana, 27-letni Marko M.B. in 24-letni Filip Š. Pričakovati je, da bodo v prihodnjih dneh trojico prepeljali v Madrid, ker postopke za prepovedano trgovino z mamili vodi sodišče v španski prestolnici.

Kot je navedla policija, so bili člani posadke na kanarskem otoku Lanzarote, na katerem so prijavili, da bodo odpluli proti Braziliji. Medtem so zavili proti obali Afrike in na območju Gvinejskega zaliva z neznane ladje prevzeli mamila ter se napotili nazaj proti Kanarskim otokom. Takrat jih je ustavila španska policija.

Španska civilna garda je sredi prejšnjega tedna v operaciji "Falkuša" v mednarodnih vodah zaustavila jadrnico, na kateri so našli 980 kilogramov kokaina visoke čistosti. Na jadrnici, ki je plula pod hrvaško zastavo, so bili trije hrvaški državljani.

Mamila so bila namenjena na evropski, predvsem španski in hrvaški trg, je potrdilo hrvaško ministrstvo za notranje zadeve. Kot so poudarili, so v začetku letošnjega leta s kolegi iz Španije in Francije sprožili mednarodno policijsko akcijo proti tihotapcem mamil.

Hrvaška kriminalistična preiskava, z imenom Falkuša, je bila usmerjena proti celici hrvaških kriminalcev, ki so delovali v okviru balkanskega mamilarskega kartela. Hrvaška celica je bila specializirana za storitve tihotapljenja mamil na plovilih, so zapisali na spletni strani hrvaškega notranjega ministrstva.

Kot so dodali, so bili v hrvaški kriminalni celici najmanj trije hrvaški državljani, ki jih je kartel "novačil" za čezoceansko tihotapljenje kokaina z jadrnico za čezoceansko plovbo. Na pot so se odpravili v začetku leta iz Šibenika.

Hrvaški policisti so v koordinirani akciji med prijetjem hrvaških državljanov preiskali tudi domove in več drugih prostorov, ki jih uporabljajo osebe, ki so povezane z aretirano trojico. Ob tem so zasegli več računalnikov, mobitelov in drugih predmetov, so še sporočili.