Na Kanarskih otokih opozorila pred izbruhom vulkana

Na otoku La Palma, ki je del španskih Kanarskih otokov, so oblasti po intenzivni potresni aktivnosti v zadnjih dneh opozorile na možnost vulkanskega izbruha. Otoške oblasti so za območje že izdale rumeno opozorilo in ljudem na jugu otoka naročile, naj si pripravijo najnujnejšo prtljago, dokumente, mobilne telefone in zdravila, ki bi jih v potrebovali ob evakuaciji.

Od prejšnje sobote je bilo na območju vulkanske verige Cumbre Vieja na jugu otoka registriranih več kot 4200 potresnih sunkov, ki postajajo vse močnejši in se vse bolj bližajo površju, je opozoril Nacionalni geografski inštitut (IGN). Poleg tega so tla ponekod že nekoliko potisnjena navzgor, kar kaže, da se pod površjem nabira magma. icon-expand Otoške oblasti so za območje že izdale rumeno opozorilo FOTO: Dreamstime "Kratkoročne napovedi ne moremo narediti. Vse pa kaže, da se bo situacija razvila v močnejše potrese, ki jih bo prebivalstvo intenzivneje občutilo," je za El Pais navedla direktorica IGN na Kanarskih otokih Maria Jose Blanco. Zadnji vulkanski izbruh se je na otoku La Palma zgodil leta 1971. Vulkan Teneguia je več kot tri tedne bruhal lavo, potem ko se je na jugu otoka pojavila razpoka. Otok, na katerem prebiva približno 83.000 ljudi, sicer v nasprotju z nekaterimi bolj znanimi Kanarskimi otoki ni najbolj priljubljena turistična točka.