Na otoku La Gomera se je del stene zrušil v morje, turisti trenutek posneli

V nedeljo se je na otoku La Gomera, ki je del Kanarskega otočja, del stene zrušil v morje, kar so v objektiv ujeli ljudje, ki so bili takrat na plaži. Španija je tam razglasila izredne razmere, saj jih skrbi, da so pod kamenjem ostali plezalci.

Na posnetkih se sliši vreščanje, ko se del stene ob plaži na otoku La Gomera zruši v morje. Španija, pod katero spadajo Kanarski otoki, je zaradi dogodka razglasila izredne razmere, saj se bojijo, da so pod kamenjem ostali ujeti plezalci. Intervencijske službe so na kraj nesreče prispele hitro, helikopter pa je rešil sedmerico, ki je bila po zrušenju stene ujeta na tem delu. Oblasti so plažo nemudoma zaprle, saj obstaja strah, da bi se lahko zrušil še kakšen del stene. "Optimistični smo, upamo, da žrtev ni. Pred največjim rušenjem so bila že manjša, zato so se vsi umaknili pravi čas," je dejal Casimiro Curbelo, predsednik oblasti otoka La Gomera.