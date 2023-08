Na Kanarskih otokih zasegli 700 kilogramov kokaina, prijeli Hrvata in Srba

Preiskava, v kateri je sodeloval Europol, se je začela marca 2022, v njej pa so se osredotočili na spremljanje sumljivega plovila s poljsko zastavo. To je imelo vzpostavljeno začasno bazo na Kanarskih otokih, sumili pa so, da so jo tihotapci uporabljali za prevoz kokaina, so opisali pri Europolu. Zato so organi pregona spremljali dejavnosti posadke. Eden od članov posadke, italijanski državljan, je bil povezan z italijansko Ndrangheto, drugi, hrvaški državljan, pa je bil povezan z balkanskim kartelom, so ugotovili. Čeprav nista opravljala nobenega poklica, sta oba živela razkošno, medtem ko sta vzdrževala plovilo.

Sumljivo plovilo je, da bi dokazalo, da ne počne nič nezakonitega, opravljalo običajne poti, potem pa so španske oblasti zaznale nenavadno potovanje do točke globlje v Atlantskem oceanu. Ladja je od tam odplula 2. avgusta, tri dni kasneje pa so španske oblasti vdrle v ladjo in na njej odkrile 700 kilogramov kokaina. Medtem so policisti na terenu v Španiji prijeli hrvaškega osumljenca in še srbskega državljana, oba sta osumljena usklajevanja operacije tihotapljenja mamil iz države. Med aretacijami so pri osumljenih odkrili telefone, s katerimi so usklajevali kaznivo dejanje. Preiskava je pokazala, da so kriminalne združbe vedno bolj spretne pri sodelovanju in napotitvi svojih članov na razne lokacije za daljša obdobja, da omogočijo obsežno trgovino z drogami, so poudarili pri Europolu.