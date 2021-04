Na karibskem otoku izbruhnil ognjenik, evakuirali več tisoč ljudi

Na karibskem otoku Sveti Vincencij in Grenadine je izbruhnil ognjenik La Soufriere, potem ko so v četrtek oblasti razglasile rdeči alarm in ukazale evakuacijo prebivalstva. Ognjenik je miroval vse od leta 1979, v zadnjem času pa je bil izbruh pričakovan zaradi povečane potresne aktivnosti.

Premier Ralph Gonsalves je v četrtek na novinarski konferenci prebivalce opozoril, da so razmere resne, in ukazal hitro evakuacijo prebivalcev. Do petka zjutraj so po podatkih oblasti evakuirali skoraj 20.000 ljudi, ki živijo v bližini vulkana.

Prebivalce so že v četrtek začeli premeščati na ladje za križarjenje in v varne centre po otoku. Nekaj prebivalcev bodo začasno sprejeli tudi sosednji otoki. Pomoč so obljubili v Sveti Luciji, Grenadi, Barbadosu in Antigvi. Evakuacijo je sicer močno otežila pandemija covida-19. Premier je opozoril, da morajo biti vsi, ki se bodo vkrcali na ladje za križarjenje, cepljeni.

Že pred meseci so znanstveniki opozorili, da bi lahko ognjenik kmalu izbruhnil, potem ko se je povečala potresna aktivnost v vzhodnem delu Karibov. To je še posebej pomembno zato, ker ognjeniki na tem območju že desetletja mirujejo. Decembra lani so seizmologi opazili, da iz kraterja vulkana izhajajo plini, v njegovi bližini pa so se čutili tresljaji. Že takrat so oblasti vse, ki živijo v okolici vulkana, opozorile, naj se po potrebi pripravijo na evakuacijo.

La Soufriere je sicer nazadnje izbruhnil leta 1979, izbruh leta 1902 pa je zahteval 1600 smrtnih žrtev. Sveti Vincencij in Grenadine so majhna otoška država v Karibskem morju. Državo sestavlja več otokov, imenovanih Grenadine, in glavni otok Sveti Vincencij. Država šteje nekaj več kot 117.000 prebivalcev in je priljubljena turistična destinacija.