Tujina

Na Kilimandžaru strmoglavil helikopter, umrlo pet ljudi

Dodoma, 25. 12. 2025 14.32 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Kilimandžaro

Pet ljudi je umrlo, potem ko je na najvišji gori Afrike strmoglavil helikopter. Bil je na reševalni misiji, med mrtvimi pa sta tudi dva tujca, ki so ju pred tem reševali, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Nesreča se je zgodila v sredo zvečer na eni najbolj priljubljenih plezalnih poti na gori med, kot je sporočila policija, evakuacijo pacientov zaradi zdravstvenih razlogov. Med mrtvimi sta bila dva tuja državljana, ki so ju pred tem rešili z gore, pa tudi lokalni zdravnik, turistični vodič in pilot. Helikopter je strmoglavil med taboriščem Barafu in vrhom Kibo na višini več kot 4000 metrov.

Kilimandžaro
Kilimandžaro
FOTO: Shutterstock

Poveljnik regionalne policije Kilimandžara je novinarjem povedal, da je letalo upravljalo podjetje Kilimanjaro Aviation, ki zagotavlja medicinsko evakuacijo in druge letalske storitve. Ostale podrobnosti še niso znane, poroča Skynews. 

strmoglavljenje kilimandžaro

