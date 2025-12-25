Na Kilimandžaru strmoglavil helikopter, umrlo pet ljudi

Nesreča se je zgodila v sredo zvečer na eni najbolj priljubljenih plezalnih poti na gori med, kot je sporočila policija, evakuacijo pacientov zaradi zdravstvenih razlogov. Med mrtvimi sta bila dva tuja državljana, ki so ju pred tem rešili z gore, pa tudi lokalni zdravnik, turistični vodič in pilot. Helikopter je strmoglavil med taboriščem Barafu in vrhom Kibo na višini več kot 4000 metrov.