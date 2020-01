Na Kitajskem 17 novih primerov skrivnostne pljučnice

Na Kitajskem so zabeležili 17 novih primerov skrivnostne pljučnice, ki je izbruhnila v mestu Wuhan v osrednjem delu države, so sporočile tamkajšnje oblasti. Do zdaj sta za pljučnico, ki jo povzroča nova vrsta koronavirusa, umrla dva bolnika.

Kot so sporočile zdravstvene oblasti v Wuhanu, so nove primere diagnosticirali med pregledom bolnikov z neznanimi pljučnimi boleznimi v več bolnišnicah. Skupno število obolelih se je povečalo na 62. Med 17 novimi primeri so trije bolniki v resnem stanju, zdravstveno stanje preostalih pa je stabilno. Zdravniki medtem še naprej testirajo sumljive primere, so še sporočile oblasti. Do zdaj sta za pljučnico, ki jo povzroča nova vrsta koronavirusa, umrla dva bolnika. FOTO: AP Za izbruh bolezni naj bi bila po prvih izsledkih raziskav kitajskih znanstvenikov kriva nova vrsta koronavirusa. Ta virus izhaja iz iste skupine kot respiratorni virus sars, ki je pred več kot desetletjem zahteval več sto smrtnih žrtev. Za zdaj še ni znano, ali se bolezen prenaša med ljudmi. Med simptomi so vročina, oteženo dihanje in poškodbe pljuč. V 11-milijonskem Wuhanu so prvi primer skrivnostnega pljučnega obolenja potrdili 31. decembra. Večina okuženih je delavcev ali obiskovalcev ene od tamkajšnjih tržnic, na kateri prodajajo ribe in divjačino.