Na Kitajskem bodo nadaljevali z gradnjo najvišjega nebotičnika na svetu

Nebotičnik s 117 nadstropji naj bi leta 2008, ko so začeli graditi, postal najvišji nebotičnik na Kitajskem. Gradnje kar 597 metrov visoke konstrukcije so se lotili z uporabo t. i. mega stebrov, ki naj bi pomagali pri zaščiti pred močnimi vetrovi in potresi. Zasnovo konstrukcije v obliki "pohodne palice" bo sicer po načrtih krasil atrij v obliki diamanta z bazenom in razgledno ploščadjo. V zgornjih nadstropjih naj bi bile pisarne in petzvezdični hotel, so sporočili arhitekti P&T Group.