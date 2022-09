Na Kitajskem izbruhnil večji požar v nebotičniku

V nebo se je valil črn dim, plameni pa so dobesedno požirali visok nebotičnik. Posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, so pokazali ogromne plamene, ki so divjali po 42-nadstropni stavbi, medtem ko so pisarniški delavci hiteli iz stavbe.

China Telecom je obsežno podjetje v državni lasti, ki zaposluje več sto tisoč ljudi. Ni sicer znano, koliko jih je bilo v stavbi v času požara in koliko je poškodovanih. "Žrtev še ni bilo odkritih in komunikacije niso bile prekinjene," je dejal tiskovni predstavnik podjetja China Telecom.