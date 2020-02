Na Kitajskem izginil še en aktivist, ki je poročal iz Vuhana

Bin in Kiuši sta poročala iz Vuhana in želela predstaviti svetu resnico o dogajanju v zadnje čase zelo znanem kitajskem mestu, epicentru izbruha koronavirusa, sta skrivnostno izginila. Aktivista sta na družbenih omrežjih objavljala fotografije in delila pretresljive zgodbe, piše BBC. Zaprli so tudi njuna kanala, zato se sledilci bojijo, da so ju odstranile oblasti.

Kiuši, nekdanji pravnik, ki se je ukvarjal s področjem človekovih pravic, je sicer javnosti postal v vlogi aktivista znan že lani avgusta, ko je podobno poročal s protestov v Hongkongu. Zaradi tega poročanja so ga po njegovih navedbah nadlegovale oblasti, ki so izbrisale njegove račune na družbenih omrežjih. Oktobra je odprl nov račun na strani You Tube, januarja pa se je preselil v Vuhan, da bi poročal o razmerah. Hodil je tudi po bolnišnicah in govoril z bolniki. Njegova mama je dejala, da je izginil 6. februarja.

Bin je začel z objavami kmalu po izbruhu virusa in sledilcem obljubil, da se bo trudil karseda realno prikazati stanje v mestu. Prvi posnetek je objavil 25. januarja, njegov račun pa so na Kitajskem prepovedali.

V zadnjih nekaj tednih sta kitajska aktivista Čen Kiuši in Fang Bin služila kot oči in ušesa sveta v epicentru izbruha koronavirusa, mestu Vuhan.

Trdijo, da se uradni Peking, ki trdi, da ima izbruh od nadzorom, enako zavzeto borijo proti bolezni kot proti aktivistom, še piše BBC. Tako so utišali tudi 34-letnega očesnega zdravnika, ki je prvi opozarjal na izbruh koronavirusa. Njegova smrt je na Kitajskem prejšnji teden sprožila jezne odzive in kritike odziva kitajskih oblasti na virus. Pojavile so se tudi zahteve po spremembah in večji svobodi govora na Kitajskem.

Komunistična partija ponovno vzpostavlja nadzor na družbenih omrežjih

Ni naključje, da so objave kitajskih aktivistov postale viralne na platformah, kot so Twitter ali Youtube. Kitajske oblasti so namreč zaostrile nadzor nad uporabo interneta in se usmerile na priljubljena kitajska omrežja Weibo, WeChat in ByteDance. Regulatorji so že ukinili množico računov in opravljajo temeljito 'spletno čiščenje', da bi utišale ljudi, ki protestirajo po smrti enega od 'žvižgačev', zdravnika, ki je prvi opozoril na virus.

Kot pravijo poznavalci, so tamkajšnje oblasti ljudem najprej dale nekaj svobode zaradi pritiska tujine, zdaj pa vladajoča komunistična partija ponovno vzpostavlja nadzor na družbenih omrežjih, saj se boji, da bi ti privedli do širše panike.