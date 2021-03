Karaoke na Kitajskem: 'Starejši gostje pridejo na seanso petja po jutranji telovadbi'

Velika strast Kitajcev so bile od nekdaj karaoke – starih in mladih. A če so znamenite komplekse, ki so omogočali zabavo s karaokami, polnili mladi, se je zdaj to nekoliko spremenilo. Za mikrofon z veseljem poprimejo starejši, ki se sprostijo ob pesmih svoje mladosti. Trend med mladimi pa niso več veliki klubi, ki so bili za zabave željno in za petje vedno pripravljeno mladino odprti 24 ur. Trenutno jih bolj zanimajo tako imenovani mini bari, ki so pravzaprav zvočno izolirane sobe, postavljene po nakupovalnih središčih. Kadar koli in kjer koli pa lahko prepevajo tudi s pomočjo aplikacije na pametnem telefonu.

