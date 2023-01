Na Kitajskem moški zapeljal v množico, pet mrtvih in 13 poškodovanih

Na nekaterih posnetkih je sicer videti, da je avto dirkal tudi z visoko hitrostjo. Poleg tega naj bi moški zapeljal tudi v prometnega policista in njegov motor, vendar se je policist pravočasno umaknil.

"Naklepno je zapeljal v ljudi, ki so čakali na semafor. Z avtom se je zlonamerno zaletel vanje. Po tem se je obrnil in znova zaletel v ljudi," je za lokalni časopis Hongšin News povedal očividec. Dodal je, da voznik sicer ni vozil preveč hitro, a da se ljudje niso mogli pravočasno umakniti, saj niso vedeli, da je namerno ciljal ljudi.

Policisti so po nesreči, ki se je zgodila v sredo v času popoldanske prometne konice, pridržali 22-letnika in uvedli preiskavo, poroča BBC . Guangdžou je sicer mesto z 19 milijoni prebivalcev.

Drug očividec je na Weibuju, kitajski različici Twitterja, zapisal, da je bilo eno uro po incidentu na kraju še vedno polno reševalnih vozil in prometne policije. Dodal je, da so na prizorišču še vedno ostajala nekateri poškodovani in trupla.

Incident je sprožil jezo javnosti, pri čemer so mnogi izrazili obžalovanje, da se je to zgodilo prav v času pred kitajskim novim letom, časom družinskih srečanj.

Številni so se spotaknili tudi ob dejstvo, da se je moški vozil z luksuznim avtomobilom in da je v zrak metal denar. Spraševali so se, če prihaja iz bogate družine.

V zadnjem času se je sicer zgodilo več podobnih incidentov. Februarja 2022 je voznik z mini tovornjakom zapeljal v ljudi v južni provinci Fudžian in pri tem ubil tri osebe, še devet jih je ranil. V začetku tega tedna je medtem hotelski gost v Šanghaju po prepiru z osebjem z avtom namerno zapeljal v preddverje. V tem dogodku sicer na srečo ni bil nihče poškodovan.