Na Kitajskem naj bi v enem tednu za covidom umrlo 13.000 ljudi

Na Kitajskem je v povezavi s covidom v tednu od 13. do 19. januarja umrlo skoraj 13.000 ljudi, je sporočil kitajski center za nadzor in preprečevanje bolezni. Kitajsko je po odpravi omejitev decembra zajel epidemični val, številni pa menijo, da so uradne številke o umrlih podcenjene.

V centru so pojasnili, da je skoraj 700 ljudi umrlo zaradi dihalne stiske, ki jo je povzročil covid, drugi pa so imeli poleg covida še pridružene bolezni. Gre sicer samo za podatke o umrlih v bolnišnicah, medtem ko ni znano, koliko ljudi je umrlo doma, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Od 8. decembra, ko so na Kitajskem odpravili večino omejitev zaradi novega koronavirusa, do sredine januarja, je v bolnišnicah po uradnih podatkih umrlo 60.000 ljudi. Številni sicer opozarjajo, da je ta številka precej podcenjena. icon-expand Kitajska se bori z naraščajočimi okužbami po odpravi ničelne politike covida-19. FOTO: AP Po ocenah britanske družbe za analize v zdravstvu Airfinity bi namreč lahko na Kitajskem vsak dan za posledicami covida umrlo do 36.000 ljudi, skupno naj bi jih od odprave omejitev umrlo več kot 600.000. Širjenje bolezni naj bi se še pospešilo zaradi številnih potovanj ob lunarnem novem letu, ki ga na Kitajskem praznujejo prav danes. Ob tem prazniku številni Kitajci obiščejo svoje sorodnike. Letošnjega praznovanja po treh letih ne zaznamujejo več strogi covidni ukrepi, saj je Peking decembra lani odpravil politiko ničelne tolerance do covida-19. Temu je sledil val okužb po vsej državi in preobremenjenost bolnišnic. Po ocenah glavnega kitajskega epidemiologa Wu Zunjouja pa naj bi v stik z virusom že prišlo okoli 80 odstotkov Kitajcev. Kot je v soboto zapisal v objavi na družbenem omrežju Weibo, je zato kratkoročno, v roku dveh ali treh mesecev, možnost drugega vala epidemije zelo majhna.