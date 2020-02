Na Kitajskem nove smrtne žrtve, porast okužb v Južni Koreji

V 29 državah in območjih zunaj celinske Kitajske je bilo doslej potrjenih več kot 1.200 okužb in 11 smrtnih žrtev, poroča CNN.

Z novim koronavirusom se je na Kitajskem do zdaj okužilo okoli 75.000, nekaj sto pa še v več državah. Zdravstvena komisija v Hubeiju je sporočila, da so v provinci zabeležili 411 novih primerov okužbe, od tega 319 v Vuhanu.

Največ ljudi izven celinske Kitajske se je okužilo na križarki Diamond Princess, na kateri sta se okužila tudi dva Slovenca. Po 14-dnevni karanteni so izkrcali potnike, zdravi se zdaj vračajo v svoje domovine. V domovinah morajo potniki večinoma še v 14-dnevne karantene. Pri nekaterih so namreč okužbe potrdili, ko so se ti vrnili domov. Tako so testi doma naknadno denimo pokazali, da sta s koronavirusom okužena dva Avstralca in 11 od 13 državljanov ZDA.

V Južni Koreji so danes potrdili 52 novih primerov novega koronavirusa, ki izvira iz Kitajske, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Porast okužb s koronavirusom so zabeležili tudi v kitajskih zaporih. V enem izmed kitajskih zaporov so zabeležili sedem okuženih članov osebja in več kot 200 zapornikov. Prav tako se virus širi med predstavniki tistih, ki pomagajo pri upravljanju epidemije, torej pri vojakih, policistih in še posebej pri zdravstvenem osebju, poroča CNN.

V Južni Koreji so danes potrdili 52 novih primerov novega koronavirusa, ki izvira iz Kitajske, so sporočile tamkajšnje oblasti. V treh dneh se je število okužb z virusom skoraj potrojilo na 156. Največ primerov, tudi 41 novih, so zabeležili v mestu Daegu in pokrajini Severni Gyeongsang, ki ga obkroža.

Župan 2,5-milijonskega mesta Kvon Joung-jin je v četrtek prebivalcem svetoval, naj ostanejo doma, da bi preprečili širjenje virusa.

Po navedbah oblasti so primere okužbe zabeležili tudi v prestolnici Seul, pokrajini Chungcheongand in na otoku Jeju.

Kitajske oblasti so v četrtek sicer znova spremenile metodologijo štetja bolnikov z novim koronovirusom in zdaj vključuje le tiste, pri katerih je bil virus potrjen z naprednim laboratorijskim testom. To je bila druga sprememba metodologije štetja v le osmih dneh, kar bi lahko povzročilo zmedo v statističnih podatkih in zapletlo prizadevanja za sledenje širjenja bolezni.