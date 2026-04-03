Na Kitajskem novi TV-kanali za hišne ljubljenčke

Na PetTV predvajajo na primer posnetke račk, ki plavajo v kadi, ali dveh veselih kužkov, ki stražita svojo sosesko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nov kanal na najbolj priljubljeni spletni platformi za pretočne vsebine na Kitajskem Tencent Video naj ne bi bil namenjen samo temu, da dela družbo hišnim ljubljenčkom, ko so sami, temveč tudi skupnemu uživanju z lastnikom.

V objavi na družbenem omrežju WeChat, s katero so minuli konec tedna predstavili storitev, so namreč PetTV opisali kot "24-urno središče sreče, posebej zasnovano za vaše kosmate otroke".