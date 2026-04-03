Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Na Kitajskem novi TV-kanali za hišne ljubljenčke

Peking, 03. 04. 2026 10.57 pred 25 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
STA L.M.
V hotelu za hišne ljubljenčke

Na Kitajskem lahko mačke in psi čas, ko njihovih lastnikov ni doma, zapolnijo s posebnim celodnevnim programom za hišne ljubljenčke na platformi za pretočne vsebine, ki ga je nedavno uvedel kitajski tehnološki velikan Tencent.

Na PetTV predvajajo na primer posnetke račk, ki plavajo v kadi, ali dveh veselih kužkov, ki stražita svojo sosesko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nov kanal na najbolj priljubljeni spletni platformi za pretočne vsebine na Kitajskem Tencent Video naj ne bi bil namenjen samo temu, da dela družbo hišnim ljubljenčkom, ko so sami, temveč tudi skupnemu uživanju z lastnikom.

V objavi na družbenem omrežju WeChat, s katero so minuli konec tedna predstavili storitev, so namreč PetTV opisali kot "24-urno središče sreče, posebej zasnovano za vaše kosmate otroke".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čutila psov in mačk se sicer razlikujejo od človeških, zato so barve, hitrost osveževanja ter zvočne frekvence kanala zasnovani tako, da ustrezajo njihovim specifičnim potrebam, so pojasnili.

PetTV je na voljo naročnikom platforme Tencent Video, ki je ob njegovi uvedbi navedla, da je njihova tržna raziskava pokazala, da kar 66 odstotkov lastnikov psov pusti televizijo vklopljeno za svoje hišne ljubljenčke, ko gredo od doma.

To pa ni edina medijska storitev na trgu za hišne ljubljenčke. Priljubljena aplikacija za urjenje čuječnosti Headspace je ta teden na platformi YouTube objavila posnetek s šestimi urami pomirjujoče glasbe za pse in mačke.

Hišni ljubljenčki (slika je simbolična)
Hišni ljubljenčki (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Tencent Video namerava izkoristiti tudi vsebine drugih ponudnikov. Predvajal bo tudi ameriški DogTV, prvi televizijski kanal in storitev za pretočno predvajanje na svetu, ki je namenjena hišnim ljubljenčkom.

Vrednost rastočega kitajskega trga hišnih ljubljenčkov v mestih naj bi po napovedih spletne strani PetData.cn leta 2028 dosegla že 59 milijard ameriških dolarjev. V povprečju pa so kitajska gospodinjstva lani za nego enega psa porabila več kot 3000 juanov (435 dolarjev), za mačko pa več kot 2000 juanov, še poroča AFP.

psi mačke TV program Kitajska hišni ljubljenčki
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lens
03. 04. 2026 12.19
Mi imamo tako oddajo že dolgo.
Odgovori
+1
1 0
Žmavc
03. 04. 2026 11.49
A kažejo, kako se jih najbolj okusno pripravi? To je kuharska oddaja?
Odgovori
+2
2 0
tech
03. 04. 2026 11.30
V EU dobimo državljani emisijske kupone, v Kitajski pa hišni ljubljenčki svoj kanal. Mater smo butasti tu v EU.
Odgovori
+0
1 1
