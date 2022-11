Na Kitajskem odpovedali Michelov govor, ki je kritiziral vojno v Ukrajini

Charles Michel naj bi v govoru rusko invazijo označil za "nelegalno", prav tako naj bi pozval kitajske voditelje, da uporabijo svoj vpliv za to, da ustavijo rusko "brutalno" vojno v Ukrajini.

Posneto sporočilo bi moralo biti, skupaj z govori drugih svetovnih predstavnikov in vodij, predvajano na Kitajski mednarodni razstavi uvoza v Šanghaju (China international import expo in Shanghai). Trije evropksi diplomati so poročali o tem, da so vnaprej posneti govor Michela odstranili iz programa, ker je bil močno kritičen do ruske invazije v Ukrajini.