Prva smrtna žrtev virusa v Hongkongu, okuženih že več kot 20.000 ljudi

Iz Hongkonga poročajo o prvi smrtni žrtvi zaradi novega koronavirusa. Umrl je 39-letni moški, ki je pred dnevi obiskal Vuhan. Gre za drugi smrtni primer zunaj celinske Kitajske. Medtem so kitajske oblasti potrdile, da je z virusom okuženih že več kot 20.000 ljudi, umrlo pa jih je 425.

Kitajski državni mediji so sporočili, da je potrjenih okužb z novim koronavirusom na Kitajskem že več kot 20.000. The People's Daily piše, da so potrdili 20.438 primerov, število smrtnih žrtev pa ostaja pri 425. Od 3235 novih primerov so 2345 okužb potrdili v provinci Hubei, v žarišču izbruha novega virusa. Iz Hongkonga pa poročajo o prvi smrtni žrtvi. 39-letni moški se je iz Vuhana s hitrim vlakom vrnil 23. januarja. Hongkong Free Press poroča, da moški v tem času ni obiskal ribje tržnice v Vuhanu, kjer naj bi izbruhnil virus. 29. januarja je začutil bolečino v mišicah, vročino pa je dobil 31. januarja. Umrl je včeraj v eni od bolnišnic v Hongkongu.

V Hongkongu medtem potekajo protesti zdravstvenih delavcev, saj oblasti ne želijo popolnoma zapreti državne meje s celinsko Kitajsko. FOTO: AP

Lokalni mediji še poročajo, da naj bi moški še pred okužbo z virusom trpel za dolgotrajno boleznijo, umrl pa je zaradi srčnega zastoja. Podrobnosti o primeru bodo oblasti predstavile danes na tiskovni konferenci. V Hongkongu sicer že drugi dan potekajo protesti zdravstvenih delavcev, ker tamkajšnje oblasti niso želele zapreti meje s celinsko Kitajsko. Tamkajšnje oblasti so uvedle že več omejitev potovanj in zaprle številne mejne prehode, trenutno so odprti le trije. Odprto ostaja tudi mednarodno letališče.

Novi kronavirus pa so na Kitajskem potrdili tudi pri le enomesečni dojenčici, in sicer v provinci Guizhou. Trenutno jo zdravijo v bolnišnici, njeno stanje pa naj bi bilo stabilno. Prvo smrtno žrtev zunaj Kitajske so sicer pred dnevi potrdili na Filipinih.44-letni Kitajec je iz Vuhana prek Hongkonga na Filipine pripotoval skupaj z 38-letno Kitajko, pri kateri so prav tako potrdili okužbo z virusom. Moškega so sprejeli v bolnišnico v Manili, tam pa je dobil hudo pljučnico.