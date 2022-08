Na Kitajskem preiskave vodilnih v nepremičninskem sektorju

Kitajske oblasti so ločeno sporočile, da preiskujejo predsednika uprave družbe C&D Real Estate Džuanga Juekaja in predsednika uprave družbe C&D Urban Services Šija Džena. Preiskujejo tudi namestnika generalnega direktorja skupine Shenzhen Talents Housing Group Liuja Huija in nekdanjega predsednika družbe China Resources Land. Vsi štirje so "osumljeni hudih disciplinskih kršitev in zakonodaje", so sporočili iz Pekinga. Glede na navedena dejstva bodo najverjetneje obtoženi podkupovanja.