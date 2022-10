Na Kitajskem bodo cepivo proti covidu inhalirali: 'Okus je bil nekoliko sladek'

Cepivo proizvaja podjetje CanSino in vključuje podobne sestavine kot cepivo, ki se vbrizga, pri čemer uporablja neškodljiv adenovirus kot nosilec genetske kode, ki telo uči, kako se boriti proti covidu. Inhalacijsko cepivo sliši na ime Convidecia Air in naj bi zagotavljalo dobro zaščito že po enem vdihu, pravijo na podjetju. Učinkovitost cepiv brez igle ni bila v celoti raziskana, zato se inhalacijsko cepivo zaenkrat uporablja le za poživitveni odmerek.

Znanstveniki, ki so inhalacijsko cepivo razvili, upajo, da bo ta pristop bolj dostopen v državah s krhkim zdravstvenim sistemom, saj jih je lažje administrirati. Prav tako so učinkovita pri ljudeh, ki imajo strah pred iglami in injekcijami. Znanstveniki menijo, da takšno cepivo zagotavlja dodatno imunost v sluznici nosu in zgornjih dihalnih poteh, kjer covid tudi običajno vstopi v telo.